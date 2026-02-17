マイナビは2月16日、「2026年1月度アルバイト平均時給レポート」を発表した。調査は2026年1月1日〜1月31日、同社が運営する「マイナビバイト」に掲載された求人広告データを集計した。○2026年1月の平均時給は1,310円2026年1月の全国平均時給は1,310円となり、前月と同額で横ばいの推移となった。2026年1月度 全国の平均時給推移職種(大分類)別では、春の就職・進学・転勤など新生活シーズンを控え、荷物の梱包や発送が増加し、繁