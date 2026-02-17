氷上のアスリートから、K-POPを代表する聖火ランナーへ――。ENHYPENのソンフンが歩んできたドラマティックな軌跡に、海外メディアの熱い視線が注がれている。【写真】ソンフン、ミラノ冬季五輪の聖火リレーに参加！ソンフンは、2月5日（現地時間）にイタリア・ミラノで開催された「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」聖火リレーに参加した。多くのファンを集めたその圧倒的な影響力に、オリンピック公式ニュースサービス「