【rurudo フィギュア イヴ-IF BoneS ver.-】 7月発売予定 価格：22,000円 BANDAI SPIRITSはプレミアムバンダイ内・バンプレストオンラインショップでフィギュア「rurudo フィギュア イヴ-IF BoneS ver.-」を7月に発売する。価格は22,000円。受注は2月17日16時から。 BANDAI SPIRITSでのバンプレストブランドでのフィギュアはプライズや一番くじでの商品が多かったが「rurudo フ