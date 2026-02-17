【モデルプレス＝2026/02/17】SixTONESの松村北斗が17日、都内で行われた新ダメージヘアケアブランド発表会に登壇。大物俳優との交流を明かした。【写真】松村北斗、美スタイル際立つ爽やかコーデ◆松村北斗、大泉洋からプレゼント贈呈ヘアアイテムの特徴にちなみ、今後伸ばしたいことを聞かれた松村は「ボウリングのスコア」とフリップで回答。「僕が大変可愛がっていただいてる大泉洋さんとの話なんですけど、大泉さんが大変ボウ