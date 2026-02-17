３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を国内独占ライブ配信する動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」でスペシャルサポーターを務める俳優の渡辺謙（６６）が１７日、侍ジャパンの宮崎合宿に訪れた。熱狂的な虎党で、練習中には阪神の森下翔太と談笑し、がっちり握手した。森下はその後、打撃練習で豪快な連発を披露した。合宿２日目には同じくスペシャルサポーターの嵐・二宮和也が電撃訪問し、ブルペン