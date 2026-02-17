ËÌÄ«Á¯¤¬´Ú¹ñ¤ò¡ÖÅý°ì¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÆ±Ì±Â²¡×¤«¤é¡ÖÅ¨ÂÐÅª¤ÊÆó¹ñ²È¡×¤Ø¤È°ÌÃÖ¤Å¤±Ä¾¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂÐ´Ú¹ñÀ¯ºö¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¶âÍ¿Àµ»á¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÉûÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¸ø¼°¤Î¸ª½ñ¤­¤Ï¹µ¤¨¤á¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤äÊÆ¹ñ¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈóÆñ¤¹¤ëÃÌÏÃ¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÈ¯É½¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î¡ÖÂÐ´Ú¥¹¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·³Éô¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÂÐ´Ú¸ÀµÚ¤ÎÂçÈ¾¤òÆ±»á¤¬Ã´¤¦¸½¾õ¤Ï¡¢¸¢ÎÏ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí