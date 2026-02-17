愛知県競馬組合は１７日、令和８年度の東海地区競馬開催日程を発表した。重賞競走のうち、名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２が５月４日（祝・月）、名古屋大賞典・Ｊｐｎ３は１２月２３日（水）、かきつばた記念・Ｊｐｎ３は令和９年２月２３日（祝・火）に実施する。場所はいずれも名古屋競馬場。また、以下の競走の日程が変更・追加された。・第６５回ゴールドウィング賞（ＳＰ１）１２月１０日（水）→１１月２６ 日（木）・