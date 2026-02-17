水島警察署 路上で10代の女性にわいせつな行為をしたとして、岡山県倉敷市に住む会社員の男（47）が17日、不同意わいせつの疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は16日午前8時50分ごろ、倉敷市の路上を歩いていた10代の女性に突然背後から抱きつき、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。 女性の関係者からの通報を受けた警察が、16日午前9時15分ごろ、目撃情報に特徴が似た男が車を運転し