【CA870 タクティカル III】 2月13日 再販 価格：27,280円 マルゼンは、コッキングエアーショットガン「CA870 タクティカル III」を2月13日に再販した。価格は27,280円。 本商品は、同社の「CA870」シリーズ最新作。コンバットモデルを意識した「CA870タクティカル」に、新型ストックベースを採用したリニューアルモデルとなっている。 新型スト