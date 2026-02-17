友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はSNSについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のハルトには、もうすぐ付きあって1年になる彼女がいます。名前はりりあ。ある日ハルトはSNSを見ると、フォロー欄にりりあのアカウントがなくなっていました。彼女とのお付きあいは順調だったはずなのですが……