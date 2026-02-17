あなたは読めますか？突然ですが、「兵站」という漢字読めますか？歴史の授業や専門的なニュースで見かけることがありますが、日常では馴染みの薄い難読漢字の一つかもしれません。気になる正解は……「へいたん」でした！兵站とは、戦場において後方から食料、武器、燃料などの軍需品を補給し、部隊の戦闘力を維持するための活動や組織のことです。現代のビジネス用語では、効率的な配送や在庫管理を指す「ロジスティクス」という