あなたは読めますか？突然ですが、「嗜好」という漢字読めますか？アンケート調査や日常会話でもよく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「しこう」でした！嗜好とは、たしなみ好むこと、あるいは、その人の食べ物や飲み物、趣味などについての好みを意味します。例文としては、最近は人々の嗜好が多様化しており、ヒット商品を生み出すのが難しくなっている、