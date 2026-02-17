SixTONES松村北斗（30）が17日、都内でへアケアブランド「anummy」発表会に登壇した。松村はホワイトのショートコートにデニムという爽やかなスタイルで登場。アンバサダー就任に「『anummy』自体がデビューのタイミングで勢いをつけるときにご一緒できてうれしいですし、プレッシャーでもありますね」と心境を語った。自身は現在は仕事などの都合で髪を伸ばし、パーマをかけている。商品の使用感として「洗い終わった後にパサつき