ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が16日（日本時間17日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールでメディア取材に対応。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて意気込みを語った。キム・ヘソンは韓国代表のメンバーに入っており、1次ラウンドは日本、オーストラリア、チェコ、台湾と同じＣ組。日本とは開幕2戦目の3月7日に対戦予定となっている。WBCに向けて「国を代表するこ