ライフスタイルの変化などを受けて価値観が変わり、「共働き夫婦」や「子育ての分担」が当たり前になりつつあります。しかし、夫が外で働き、妻が家庭を守るのが当然とされていた親世代のなかには、その変化についていけない人もいるようです。朝日新聞取材班の著書『ルポ熟年離婚』（朝日新聞出版）より、義母と夫による「役割の押しつけ」に苦しんだ50代女性の事例を紹介します。母親が仕事をしていたら…義母が口にした衝撃の