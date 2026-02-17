三重県内の環境への配慮や次世代育成の推進など、持続可能な経営を行っている企業に対する表彰式が16日、三重県庁で開かれました。表彰式では、環境への配慮や脱炭素地域社会への貢献などを意識し、持続可能な経営を行っている企業5社が表彰されました。なかでも、社会的インフラ整備を行う四日市市の東産業は上下水道や浄化槽の維持管理などの継続的な発展が評価されたほか、陥没事故を未然に防ぐ空洞調査に新たに取り組んでいる