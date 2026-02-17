高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第97回が２月17日に放送され、話題を呼んでいます。【写真】悪い顔をしてお金を持ち出す司之介仕事を辞めてトキたち夫婦と一緒に熊本に移住した司之介。怪しい男と接触してお金を渡してしまいました。松野家没落の大きな原因を作ったのは、ウサギ相場に手を出した司之介です。懲りない司