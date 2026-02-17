三重県が外国人の職員採用の見直しを検討していることについて、市民団体などが16日、三重県に対し国籍要件の検討の撤回を求める意見書を提出しました。三重県では、外国人の職員採用によって県民の個人情報やインフラ整備の強度など秘匿性の高い情報が国外に流出する懸念があるとして、撤廃していた「国籍要件」を復活させる方向で検討していて、県民1万人を対象にしたアンケート調査が行われています。アンケート調査の締切が16