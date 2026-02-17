不意に届いた手紙。見てみるとそれは“同窓会”の案内でした。懐かしいと当時に思いを馳せる人もいれば、さまざまな理由から参加をためらう人もいるでしょう。だからこそあえて聞いてみたい。『みなさんは、同窓会があったら出席する？それとも欠席する？』投稿者さんは一番下のお子さんがまだ1歳で手がかかるため、同窓会のお誘いがきても欠席するのだそう。なぜこのような質問をしたのかについては書かれていませんでしたが、