＜INTLOOPグループ レディースカップ最終日◇16日◇平川カントリークラブ（千葉県）◇6419ヤード・パー72＞ツアー前哨戦とも言える今大会で、プロ2年目の西澤歩未がホールインワンを達成した。【写真】エース達成UT＆ドライバーを激写178ヤードの17番パー3。4番ユーティリティを一振りすると、ピン手前に落ちたボールがそのまま転がってカップイン。「転がって消えたんですけど、奥に行って被っただけかなと思っていました」と最