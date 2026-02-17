MEGUMI¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡Ù¤Î16ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¡¢STU48¡¦¹©Æ£Íý»Ò¡¢±Ý¸¶°ÍÆá¡¢¶Ó¸ñ¡¦ÅÏÊÕÎ´¤ò·Þ¤¨¥°¥é¥Ó¥¢¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºß¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¶È³¦¤ËÇº¤à¼ã¼ê¥°¥é¥É¥ë¤¿¤ÁÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÏÆ¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ä¼Çµï¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¹©Æ£¤¬STU48¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢±Ý¸¶¤Ï