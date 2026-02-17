新潟県十日町市の電気通信工事業者・明和が新潟地裁長岡支部から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・東京商工リサーチによりますと、明和の創業は1987年に遡り、当初は柏崎刈羽原子力発電所内の仮設電源工事を下請として手掛けていました。その後、携帯電話の基地局工事を主力事業に育て、2014年3月期には売上高8億9870万円のピークを記録しました。しかし、他社との価格競争の激化や基地