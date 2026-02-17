6人組グループ・SixTONESの松村北斗が17日、都内で行われたダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」発表会に登壇した。このほどデビューした同ブランドのアンバサダーに就任した。【写真】爽やか…！くるくるのヘアスタイルで登場した松村北斗昨年の夏に撮影したCMについて「（自分の）かなり髪の長さが違うんですけど去年の夏。学生さんの時間軸でいうと夏休みの頃、高校でお邪魔して撮影させていただいたもの。ス