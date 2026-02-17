米海軍横須賀基地に寄港した米空母上で演説する高市早苗首相（左）とトランプ米大統領＝2025年10月（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、衆院選での自民党圧勝を巡り高市早苗首相が「私の支持を要因に挙げていた」と一方的に主張し「大変喜ばしいことだ。われわれは彼女、日本と素晴らしい関係を築いている」と述べた。大統領専用機内で記者団に語った。高市氏は9日、X（旧ツイッター）で「トランプ大統領の