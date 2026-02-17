IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎWONYOUNG¡Ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢21¡Ë¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡×¤À¤Ã¤¿¡£IVE¥á¥ó¥Ð¡¼6¿Í¤¬15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖREVIVE¡Ü¡×¤òPR¤·¤¿¡£WONYOUNG¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸«¤Æ¡ÖÍÄ¤¤»þ¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£1ÅÙ¤âÍè¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¿·Á¯¤Ç¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖBLACKHOLE¡×¤Î²Î¤Î