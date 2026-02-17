【モデルプレス＝2026/02/17】俳優の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』が、3月28日よりLemino・WOWOWにて一挙放送・配信されることが決定。あわせて、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、勝地涼、ら追加キャストも発表された。【写真】亀梨和也を取り巻く豪華キャストの相関図◆亀梨和也主演「ストーブリーグ」INI木村柾哉ら追加キャスト解禁今回新たに、桜崎を取り巻く球団運営スタッフ陣として、葉山、梶原、六角