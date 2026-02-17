【モデルプレス＝2026/02/17】お笑いタレントのやしろ優が2月16日、自身のInstagramを更新。“やさ丸”の愛称で知られる4歳の息子とスキーを楽しむ様子を公開し、話題となっている。【写真】「イッテQ」出演38歳芸人「笑顔が同じ」そっくり4歳息子の姿◆やしろ優、4歳息子のスキー姿披露やしろは「先日みんなでスキーいってきたよ」とつづり、写真を複数枚投稿。スキーウェアやスキー板、ストックなどのスキー用の装備で身を固め、