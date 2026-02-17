AlibabaのAI研究チームであるQwen(Tongyi Lab)がAIモデルのQwen3.5シリーズを2026年2月16日に発表し、シリーズ最初の製品としてオープンモデルの「Qwen3.5-397B-A17B」を公開しました。Qwen3.5-397B-A17BはGPT-5.2やClaude Opus 4.5、Gemini 3 Proといったクローズドモデルと同等の性能を示しています。Qwen3.5: Towards Native Multimodal Agentshttps://qwen.ai/blog?id=qwen3.5GitHub - QwenLM/Qwen3.5: Qwen3.5 is the large l