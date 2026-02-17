東京時間10:33現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.73（+0.84+1.34%） NY原油先物は中東情勢を受けて上昇。イラン革命防衛隊がホルムズ海峡で軍事演習を開始したとの報道が出ている