東京時間10:33現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝25186.00（-207.00-0.82%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4972.30（-74.00-1.47%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 休場明けのNY金先はドル安一服などを材料に軟調