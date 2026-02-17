SNS¾å¤Ë¤ª¤±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î³èÆ°¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥È¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÀ®¤êÂå¤ï¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëAI¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆÃµö¤òMeta¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ä¹´ü´ÖSNS¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Meta patents AI that takes over a dead person¡Çs account to keep posting and chatting - Dexertohttps://www.dexerto.com/entertainment/meta-patents-ai-that-takes-over-a-dead-persons-ac