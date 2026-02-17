ミラノ・コルティナ五輪は2月22日まで開催される。日本のテレビ局も連日連夜、白熱の熱戦を詳報しているが、選手の頭上をドローンが飛び回ることに対し、ネット上では疑問の声が強い。読売新聞などが記事で報じたこともあり、注目は集まる一方だ。多くの人が問題視しているのは「音がうるさい」、「選手が危ない」、「映像を見ると酔う」の3点に集約されるようだ。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】スノボで金メダルを獲得し