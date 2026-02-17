松江編から熊本編へ朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が熊本編に入った。松江編で詳細が描かれなかったことがある。錦織友一（吉沢亮）は校長の内定を取り消されたのか、辞退したのか。また、錦織は熊本に発つレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）をどうして見送らなかったのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真を見る】「完璧なお顔」「女性にしか見えない」吉沢亮の美しすぎる白塗り姿