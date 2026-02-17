【新華社成都2月17日】中国四川省南西部、大涼山の奥地を走る鈍行列車は、沿線の人々の生活に溶け込んでいる。成昆鉄道（四川省成都−雲南省昆明）の一区間で、運賃も安く、最低区間運賃は2元（1元＝約22円）。数十年値上げされていない。沿線に暮らすイ族の人々にとっては、外出や市場への往来、農産物の販売などに欠かせない「生活の足」「豊かさへの列車」であり、子供たちの「通学の足」にもなっている。沿線住民の生産・