【前後編の前編／後編を読む】夜勤の妻が行為中なのに眠ってしまう…「侮辱された気がする」39歳夫の寂しさを埋めた“まさかの副業”は許されるのか昔から、男性には女性へのある種のイメージ先行型憧憬というものがある。たとえば、看護師、保育士などホスピタリティの高い職業に就いている女性への憧れ、あるいは教師や尼僧など「冒すべからず」とされる職業の女性を自分の意のままにしたい欲求などをよく耳にする。とことん