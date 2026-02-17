神戸市営地下鉄・学園都市駅（兵庫県神戸市西区）近くの道路を歩いているとチラ見えする、“タイムスリップした壁”の正体とは？とある大学の敷地内にあるその謎の壁の建物、そして建物に関わる偉人の正体に、A.B.C-Zの塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが迫った。 【TVer】「しっかり太ったんで……」実は体重が3kg増えた福井治人アナを、A.B.C-Z塚田僚一が肩車したら大変なことに!? 謎の建物は、屋根が瓦