１７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、司之介（岡部たかし）がまたも不穏な動きを見せ、ネットでは「クズっぷりが胸くそ悪い」など、炎上している。この日の「ばけばけ」では、熊本に引っ越してから暇過ぎる司之介が、家の金庫に仕舞ってあった大金を勝手に持ち出し、さらに金貸しからもお金を借り、みるからに怪しい荒金九州男（夙川アトム）という男に渡してしまう。荒金はこの金を何倍にもして大金を