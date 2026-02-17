ガールズバンド・SILENT SIREN（通称“サイサイ”）のメンバー・黒坂優香子（36）が17日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。【写真】小さな靴と共に…第1子妊娠を報告したSILENT SIREN黒坂優香子黒坂は「大切なご報告があります」の書き出しで「この度、新しい命を授かりました」と報告。続けて「それに伴い、現在予定をしている2月27日の私たち主催の『SHE SCREAM ROCK vol.2』と3月1日のイベント出演をも