楽天モバイル株式会社は2026年2月16日、JAXA（宇宙航空研究開発機構）が宇宙戦略基金事業として公募した技術開発テーマ「衛星通信と地上ネットワークの統合運用の実現に向けた周波数共用技術等の開発・実証」に、同社の提案が採択されたことを発表しました。連携機関として国立大学法人東京大学 大学院工学系研究科 中尾研究室が参画しています。AIが電波干渉を防ぎ、衛星と地上をシームレスに統合今回採択された研究開発の核とな