16日、大統領専用機内で記者団と話すトランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、中国の習近平国家主席が4日の電話会談で慎重対応を求めた米政府による台湾への武器売却について「近いうちに決断を下す」と表明した。トランプ氏は4月に訪中すると語り「習氏とは良い関係にある」と重ねて強調した。大統領専用機内で記者団に述べた。米政府は昨年12月、総額111億ドル（約1兆7000億円）の武器