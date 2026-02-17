ミラノ・コルティナ五輪は１６日までの競技を終え、チームジャパンは金４、銀５、銅９で計１８個のメダルを獲得した。２２年北京五輪での最多記録１８個（金３、銀７、銅８）に並んだ。獲得総数１８は、スキー競技でメダルを量産しているノルウェー（２８）、自国開催で計２３個のイタリア、１９個の米国に次ぐ４番手と世界の上位に食い込んでいる。１６日はフィギュアスケート・ペアで“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一