SixTONES松村北斗（30）が17日、都内でへアケアブランド「anummy」発表会に登壇した。ホワイトのショートコートにデニムという爽やかなスタイルで登場した松村は「『anummy』自体がデビューのタイミングで勢いをつけるときにご一緒できてうれしいですし、プレッシャーでもありますね」と心境を語った。髪の毛にちなみ、今後自身が伸ばしたいこと、成長したいことを問われると、「ボウリングのスコア」と回答した。親交の深い大泉洋