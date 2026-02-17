東京スカパラダイスオーケストラなどで活躍するドラマー茂木欣一（58）が、17日までにX（旧ツイッター）を更新。1999年3月に亡くなったフィッシュマンズのボーカル、佐藤伸治さんの誕生日を迎え、故人をしのんだ。茂木は16日、「SHINJI SATO is 60.」と生きていれば60歳の還暦を迎えるはずだった佐藤さんの誕生日を報告。「60歳のサトちゃんって想像つかないよ！」と、33歳の若さで急逝した盟友に思いをはせた。在りし日の佐藤さん