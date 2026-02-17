日本精蝋が続急伸し、昨年来高値を更新した。１６日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を公表。今期の売上高は前期比６．７％増の２１１億円、経常利益は同９１．０％増の１３億円を見込む。前期の業績は計画に対し下振れして着地となったが、業績回復見通しを示したことが株価の刺激材料となったようだ。 資本性劣後ローンの当初借入額３０億円のうち元本１５億円相当額