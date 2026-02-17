午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７２３、値下がり銘柄数は８０９、変わらずは５８銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位に繊維、空運、石油・石炭、証券・商品など。値下がりで目立つのは機械、情報・通信、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS