瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降も日差しがよく届くでしょう。日中の最高気温は岡山で11度、津山と高松で10度の予想です。16日よりもやや気温が低くなります。 18日は海沿いで晴れますが、内陸では雲が広がりやすいでしょう。中国山地沿いでは夕方から雪が降る見込みです。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。朝の最低気温は岡山でマイナス1度、津山でマイナス3度、高松で1度の見通しです。日中