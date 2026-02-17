頭痛が起きたときに「コーヒーを飲むと楽になる」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか？ 一方で、飲みすぎると逆に頭痛が悪化するという話も耳にします。実は良かれと思って飲んでいる一杯が、知らぬ間に症状を慢性化させているかもしれません。効果を最大限に引き出し、リスクを避けるためにはどうすればいいのか。今回は、赤坂おかだ頭痛クリニックの岡田満夫先生に、カフェインと頭痛の関係、摂取量の