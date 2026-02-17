狼少年『晩カラ学校』 狼少年の舞台『晩カラ学校』が2月19日(木)から東京・本多劇場で上演される。また、4月2日(木)から大阪で、4月15日(水)から仙台で上演される。 狼少年は2015年に結成。キャッチコピーは『うそはうそでもほんとうの…』。役者に何よりのこだわりを持ち、真実の芝居を伝えることをモットーにしている。脚本は主宰の奥津裕也をメインとし、實川阿季、小田哲也などのメンバーでアイディアを出