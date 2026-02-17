バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が痛恨の敗戦を振り返った。16日、スペイン紙『マルカ』がコメントを伝えている。ラ・リーガ第24節が現地時間16日に行われ、バルセロナは敵地でジローナと対戦した。ラミン・ヤマルのPK失敗もあり前半を無得点で終えたものの、59分にジュール・クンデのクロスからパウ・クバルシのヘッドで先制に成功。しかし、3分後に同点弾を献上すると、勢いに乗ったジローナを止めることができず、8