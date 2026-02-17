「行けよ！」「遠いよ！」「切り替えろ！」「フリー！」ピッチ上で局面ごとに選手たちが叫ぶ。大きな声でコーチングし、要求し合う。ナイスプレーを称えたりもする。２月15日に行なわれた横浜FCとのトレーニングマッチ。藤枝MYFCは１−０で勝利を収めた。球際では激しくバトル。ルーズボールへの出足も速い。最後までアグレッシブに、躍動感あふれる戦いぶりだった。新たにチームを率いる槙野智章監督のもと、藤枝は今季も意